Свыше 2,7 тысяч дорожных рабочих убирают снег в Астане

Столица
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В столице второй день обильный снегопад

Фото: акимат Астаны

Коммунальные службы ведут бесперебойные снегоуборочные работы круглосуточно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

С утра 21 января в снегоуборочных работах задействованы более 2,7 тысяч дорожных рабочих и свыше 1,6 тысяч единиц спецтехники.

За прошедшую ночь, с 20 на 21 января, из города вывезли 31 тысячу кубометров снега, было сделано  2,5 тысяч рейсов большегрузов. Всего с начала зимнего сезона на снежные полигоны вывезено свыше 3,5 млн кубометров снега.

В первую очередь в городе очищают участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью — площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д. В приоритете уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.

#Астана #дороги #снег

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