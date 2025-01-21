Свыше 2,7 тысяч дорожных рабочих убирают снег в Астане

Фото: акимат Астаны

Коммунальные службы ведут бесперебойные снегоуборочные работы круглосуточно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

С утра 21 января в снегоуборочных работах задействованы более 2,7 тысяч дорожных рабочих и свыше 1,6 тысяч единиц спецтехники.

За прошедшую ночь, с 20 на 21 января, из города вывезли 31 тысячу кубометров снега, было сделано 2,5 тысяч рейсов большегрузов. Всего с начала зимнего сезона на снежные полигоны вывезено свыше 3,5 млн кубометров снега.

В первую очередь в городе очищают участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью — площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д. В приоритете уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.