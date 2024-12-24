Свыше 270 казахстанцев стали обладателями стипендии «Болашак»

Ещё 170 получили стипендии на прохождение научных стажировок в ведущих зарубежных научных и исследовательских центрах

Фото: akorda.kz

Под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

В ходе заседания было принято решение о присуждении международной стипендии «Болашак» 271 гражданину Казахстана.

Из общего числа новых стипендиатов 136 человек будут обучаться в магистратуре, 8 — в докторантуре, а 127 казахстанцев пройдут стажировку в лучших университетах и центрах мира.

Особое внимание уделено приоритетным направлениям подготовки: 65% стипендиатов будут обучаться по естественно-техническим дисциплинам, а оставшиеся 35% – по общественно-гуманитарному профилю.

Кроме того, 170 казахстанцев получили стипендии на прохождение научных стажировок в ведущих зарубежных научных и исследовательских центрах.

Ерлан Карин особо подчеркнул, что в 2024 году по сравнению с 2023 годом было подано в 2 раза больше заявок на прохождение стажировок, а по инженерно-техническим специальностям – в 6 раз. Это показывает актуальность и востребованность инициатив главы государства, направленных на развитие и поддержку инженерно-технического образования.