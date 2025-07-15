Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники прокуратуры Жаркаинского района в ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ГККП «Жаркаинский районный дом культуры» установили факт хищения денег в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

13 июня 2025 года судом Жаркаинского района бывшего бухгалтера предприятия приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также она лишена права занимать материально-ответственные должности в государственных и квазигосударственных организациях сроком на 7 лет.

«Установлено, что осужденная, злоупотребляя служебным положением, на протяжении длительного времени систематически похищала деньги предприятия. Ущерб составил более 30 млн тенге. Суд также удовлетворил гражданский иск предприятия о взыскании причинённого ущерба в полном объёме», – проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что прокуратура Жаркаинского района продолжает системную работу по защите интересов государства и общества, обеспечивая неотвратимость наказания за совершённые преступления.