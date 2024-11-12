Свыше 3,5 тыс. преступлений помогли раскрыть собаки в этом году

Универсальные «четвероногие полицейские» помогают находить людей, наркотики и взрывчатку. Такие проверки постоянно проводятся в аэропортах, пассажирских поездах, на вокзалах, а также в отделениях «Казпочты»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным МВД, за 10 месяцев с помощью служебных собак раскрыто свыше 3,5 тысячи преступлений, проведено порядка 1 200 досмотров, из незаконного оборота изъято около 4 тонн наркотиков, в том числе 87 кг синтетики, передает Kazpravda.kz

Как отмечают правоохранители, сила, выносливость, верность и развитая интуиция — все эти качества делают полицейских собак настоящими героями на службе. Но, безусловно, одним из самых выдающихся их даров является острый нюх.

Нюх собаки намного сильнее человеческого, они способны различать до 2 млн запахов – эти уникальные особенности позволяют использовать собак в служебно-розыскной деятельности.

Хвостатые помогают стражам порядка в различных задачах. Сегодня в системе органов внутренних дел служат сотни собак, из них значительное количество нацелены на выявление наркотических веществ.

Собака может обнаружить не только наркотические вещества, но и их пользователей, добавили в полиции.