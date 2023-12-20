Свыше 3 600 грузовиков снега вывезли из Астаны за ночь

В период выпадения обильных осадков коммунальные службы столицы работают круглосуточно в усиленном режиме.

"В ночь с 19 на 20 декабря из города вывезено порядка 50 тысяч кубометров снега или свыше 3 600 грузовиков. На сегодняшний день к уборке снега в Астане привлечено более 2 400 дорожников и порядка 1 600 единиц спецтехники. В первую очередь очищаются основные магистрали для обеспечения беспрепятственного проезда общественного транспорта. Далее от снега убирают участки со средней интенсивностью движения – площади, привокзальные территории, тротуары", – рассказали в акимате.