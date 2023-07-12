Свыше 4,2 млрд тенге задолжали казахстанские предприятия своим работникам

С начала года госинспекторами труда защищены права более 15 тысяч работников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты РК.

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"По состоянию на 1 июля государственными инспекторами труда на 503 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 17 тыс. работниками на сумму более 4,2 млрд тенге", – говорится в сообщении.

Руководителям данных предприятий было выдано 593 предписания, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 83,3 млн тенге.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 15,1 тыс. работников. Им выплачено 4 млрд тенге, отметили в Минтруда.