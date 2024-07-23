Свыше 4,5 млрд тенге присвоили чиновники отдела образования Талдыкоргана

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Жетісу огласил приговор в отношении должностных лиц отдела образования Талдыкоргана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор
«Устойчивая организованная преступная группа занималась противоправными деяниями на территории Талдыкоргана в период с января 2020 года по март 2023 года. Участники ОПГ присвоили более 4,5 млрд тенге путем незаконного перечисления заработной платы физическим лицам, фактически не работавшим в сфере образования, а также на свои личные счета», - говорится в информации.
Организатор преступной группы осуждена к 15 годам лишения свободы, её участники - от 9 до 13 лет.
Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, добавили в Антикоррупционной службе.