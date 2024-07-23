Свыше 4,5 млрд тенге присвоили чиновники отдела образования Талдыкоргана

«Устойчивая организованная преступная группа занималась противоправными деяниями на территории Талдыкоргана в период с января 2020 года по март 2023 года. Участники ОПГ присвоили более 4,5 млрд тенге путем незаконного перечисления заработной платы физическим лицам, фактически не работавшим в сфере образования, а также на свои личные счета», - говорится в информации.