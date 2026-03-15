Фото: пресс-служба правительства РК

Центральная комиссия референдума предоставила данные о явке граждан на 12:00, сообщает Kazpravda.kz

По информации ЦКР, согласно данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 12:00 явка граждан в регионах составила:

Область Абай - 41,93%

Акмолинская область - 44,66%

Актюбинская область - 45,73%

Алматинская область - 40,41%

Атырауская область - 42,29%

Западно-Казахстанская область - 36,59%

Жамбылская область - 35,86%

Область Жетісу - 43,32%

Карагандинская область - 42,95%

Костанайская область - 37,10%

Кызылординская область - 43,18%

Мангистауская область - 34,57%

Павлодарская область - 36,57%

Северо-Казахстанская область - 41,64%

Туркестанская область - 44,13%

Область Ұлытау - 36,59%

Восточно-Казахстанская область - 42,88%

город Астана - 31,23%

город Алматы - 14,85%

город Шымкент - 42,59%.

В общем по стране на 12:00 получили бюллетени 4 677 595 граждан, что составляет 37,54 % от числа включенных в списки для голосования.

На 106 участках в местах временного пребывания граждан завершено голосование.

Дальнейшая информация о явке на участки голосования будет предоставлена в 14:00.