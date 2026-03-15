На 106 участках в местах временного пребывания граждан завершено голосование
Центральная комиссия референдума предоставила данные о явке граждан на 12:00, сообщает Kazpravda.kz
По информации ЦКР, согласно данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 12:00 явка граждан в регионах составила:
Область Абай - 41,93%
Акмолинская область - 44,66%
Актюбинская область - 45,73%
Алматинская область - 40,41%
Атырауская область - 42,29%
Западно-Казахстанская область - 36,59%
Жамбылская область - 35,86%
Область Жетісу - 43,32%
Карагандинская область - 42,95%
Костанайская область - 37,10%
Кызылординская область - 43,18%
Мангистауская область - 34,57%
Павлодарская область - 36,57%
Северо-Казахстанская область - 41,64%
Туркестанская область - 44,13%
Область Ұлытау - 36,59%
Восточно-Казахстанская область - 42,88%
город Астана - 31,23%
город Алматы - 14,85%
город Шымкент - 42,59%.
В общем по стране на 12:00 получили бюллетени 4 677 595 граждан, что составляет 37,54 % от числа включенных в списки для голосования.
Дальнейшая информация о явке на участки голосования будет предоставлена в 14:00.