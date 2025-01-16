Свыше 50 модульных зданий введены в эксплуатацию в 2024 году в Вооруженных силах

В казахстанской армии продолжается программа по введению в эксплуатацию модульных зданий

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Только в 2024 году введены в эксплуатацию 56 модульных зданий, включая 25 казарм, 4 столовые и 13 административных помещений.

Помимо этого, в течение года проводились работы по совершенствованию инфраструктуры учебных центров и полигонов при подготовке к крупномасштабным учениям «Бірлестік-2024», «Безграничное братство», «Нерушимое братство», военно-патриотическому сбору молодежи «Айбын».

Самостоятельный ремонт в воинских частях и учреждениях охватил более 800 объектов.

В пяти регионах страны возводятся новые дома для военнослужащих

В пяти регионах Казахстана продолжается строительство военных городков. В Семее, Актобе, Шымкенте, Конаеве и Атырау возводят многоквартирные модульные жилые дома для офицеров и военнослужащих по контракту Вооруженных сил.

В 7-ми военных городках, уложен асфальтобетон на площади более 58 тыс. кв.м.

В жилье со свежим ремонтом для улучшения жилищно-бытовых условий, заселены семьи, воспитывающие детей с особыми образовательными потребностями

Кроме того, за 2024 год военнослужащими приватизировано 328 квартир в разных регионах Казахстана.

В городе Конаев для детского оздоровительного центра «Балдаурен» проведены работы по ремонту фасадов, установке футбольного и волейбольного полей, ограждения, ведутся работы по ремонту летней столовой.

Собственное производство мебели и ограждений на 100% обеспечивает Вооруженные силы

В районных эксплуатационных частях Вооруженных сил продолжено наращивание собственного производства. В 2024 году производство ангаров увеличено на 25% (изготовлено 24 шт), 38 километров 3Д-ограждений, свыше 1,5 километров проволоки типа «Егоза», 670 квадратных метров ПВХ-изделий и 8 540 единиц мебели, включая 400 обеденных столов, 2400 прикроватных тумб, 1100 ученических парт, 3800 табуретов, 40 платяных шкафов.

Благодаря собственному производству мебели, только в прошлом году казарменный фонд Сухопутных и Десантно-штурмовых войск обновлен на 30%. Полностью обновлена казарменная мебель в военном колледже Астаны и республиканских школах «Жас улан» в городах Караганда и Алматы.

В 2025 году запланировано приобретение дополнительных станков, пилорам, оборудования для изготовления мебели и профили.рованных листов, что позволит расширить производство необходимых для Вооруженных сил товаров.