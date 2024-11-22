Свыше 900 единиц техники задействовали во время ночной уборки Астаны

Коммунальные службы города очищают дороги, центральные улицы, тротуары и остановки круглосуточно в две смены, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

Фото: акимат Астаны

Так, в ночную смену 21 ноября свыше 900 единиц спецтехники и более 300 дорожных рабочих задействованы в работах по уборке снега. За день на снежные полигоны вывезли свыше 18 тыс. кубометров снега 1408 рейсами большегрузов. Всего с начала зимнего периода из города вывезено порядка 556 тыс. кубометров снега.

В первую очередь, в городе очищают участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью — площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д. В приоритете уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.

В столице действует несколько оснащённых снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение.