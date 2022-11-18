Свыше двух тысяч рабочих вышли на уборку снега в Астане

Коммунальные службы Астаны работают в усиленном круглосуточном режиме. За прошедшую ночь из города собрали и вывезли более 7 тысяч кубометров снега, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

"Сегодня, 18 ноября, на уборку улиц города от снега и наледи вышли более 2 100 дорожных рабочих, в работах задействовано около тысячи единиц специализированной техники", - отметили в столичной администрации.

По данным акимата, в ночь с 17 на 18 ноября из Астаны вывезено свыше 7 тысяч кубометров снега, на снежные полигоны совершено почти 600 рейсов.

"Всего с начала зимнего периода вывезено свыше 115 тысяч кубометров снега, что составляет объем 8 591 большегруза", - добавили в пресс-службе.