Сын экс-президента Армении стал фигурантом дела о нападении на полицейских

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Следственный комитет Армении обвинил пострадавшего от полицейских в ходе акций протеста в пятницу сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левона в избиении четырех правоохранителей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс.

Фото: The Moscow Times

«Следователь вручил нам решение о задержании Левона Кочаряна, где указано, что он избил четырех "красных беретов" (спецназ полиции - ИФ). Эти полицейские, которые подвергли Кочаряна пыткам, представили в СК сообщение о том, что были избиты с его стороны», – сообщил адвокат Кочаряна Александр Кочубаев.

По его словам, возбуждено уголовное дело, принято решение о задержании.

«Считаем происходящее правовым беспределом», – отметил Кочубаев.

Сын экс-президента госпитализирован. Кадры его избиения полицейскими в автомобиле правоохранителей были распространены армянскими СМИ.

В ереванском медцентре "Наири" "Интерфаксу" сообщали, что у Кочаряна диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, состояние - средней тяжести.

С 19 сентября, после начала "антитеррористической операции" ВС Азербайджана против Нагорного Карабаха, в Армении начались акции протеста оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Создан национальный комитет, который координирует действия по отстранению Пашиняна и его правительства от власти.

#Армения #Левон Кочарян

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