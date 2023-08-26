Т. Дуйсенова провела встречу по вопросам госполитики в религиозной сфере

24 августа 2023 года в правительстве состоялась рабочая встреча заместителя премьер-министра – министра труда и социальной защиты населения РК Тамары Дуйсеновой с представителями экспертного сообщества, теологами по вопросам реализации государственной политики в религиозной сфере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото primeminister.kz

В ходе встречи были рассмотрены вопросы текущей религиозной ситуации в стране, принятия дальнейших мер по укреплению межконфессионального согласия, а также пути решения поставленных задач.

По итогам встречи Т. Дуйсенова поручила государственным органам рассмотреть все предложения и применить их в проводимой работе.