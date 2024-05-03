Табун лошадей едва не утонул в Западно-Казахстанской области

На реке Жайык в плену воды оказались лошади Акжаикского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Скрин с видео МЧС

Во время выпаса пастухи потеряли лошадей из вида. Спасатели вместе с местными исполнительными органами произвели перегон животных до безопасного места, спасая их от утопления. Всего спасли 365 лошадей, в том числе 31 жеребят.

Жеребят перевозили на лодках, так как глубина воды была опасна для них. Вначале животные испуганно реагировали на прибывших спасателей, затем начали проходить по проложенной дорожке к лодке, и таким образом табун выбрался на сушу.