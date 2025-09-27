Таеквондист Самирхон Абабакиров удержал за собой первое место в мировом рейтинге

Спорт
101

Международная федерация таеквондо обновила мировой рейтинг

Фото: НОК РК

Казахстанец Самирхон Абабакиров удержал за собой первую строчку топ-листа. Он находится на первой строчке в весе до 63 килограммов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Также в десятку лучших вошли ещё три представителя сборной Казахстана. Бейбарыс Каблан (свыше 87 килограммов) расположился на седьмой позиции.

Батырхан Толеугали (до 80 килограммов) поднялся на восьмую строчку. Нодира Ахмедова (до 49 килограммов) расположилась на 10 строчке.

#Спорт #рейтинг #таэквондо

