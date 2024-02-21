Такая близкая история

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Маргулан Бейсекенов

Столичный МТЮЗ установил рекорд: музыкальную драму «Гауһартас», премьера которой состоялась ровно год назад, казахстанские зрители посмотрели 165 раз.

фото пресс-службы МКИ

И везде, где бы ни проходил спектакль, а постановку увидели не только в Астане, но и в Алматы, Актау, Уральске, Атырау, Талдыкоргане, Таразе, Шымкенте и Туркестане, она сопровождалась аншлагом. Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации, в общей сложности «Гауһартас» уже посмотрели около 68 тыс. зрителей. В текущем году запланированы гастроли столичного Музыкального театра юного зрителя и в других регионах.

Спектакль представляет собой сценическую версию однои­менной повести выдающегося писателя-драматурга Дулата Исабекова «Гауһартас». В основе произведения лежит история простой семьи, жившей в казахской степи в семидесятые годы. Режиссером-постановщиком спектакля является заслуженный деятель РК Асхат Маемиров.

Помимо рекорда по количеству показов, спектакль имеет и другие достижения. Так, музыкальная драма «Гауһартас» признана лучшим спектаклем в номинации «Театральное искусство» Национальной премии UMAI-2023, а исполнительница главной роли Инабат Ризабекова победила в номинации «Актриса года-2023». Более того, танец «Құдаша», исполненный артистами в музыкальной драме под одноименную народную песню, стал трендовым среди молодежи. Видеоролик в соцсетях буквально за несколько часов собрал более миллиона просмотров, став вирусным в том числе в Китае и Турции.

#рекорд #спектакль #МТЮЗ #Гауһартас

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