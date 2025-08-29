Касым-Жомарт Токаев выступил на научно-практической конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего», посвященной 30-летию Конституции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Акорды

По словам Главы государства, был закреплен принцип «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство».

Это помогло обеспечить баланс и создать эффективное взаимодействие в системе власти.

«Важнейшей политико-правовой новацией исторического значения стала норма об избрании Президента на один срок продолжительностью семь лет. Такого в Казахстане еще не было. Таким образом, была создана уникальная система управления, которая работает на основе новых принципов и дает возможность лучше регулировать политические процессы в стране», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Также он добавил, что в нашей стране сложилась уникальная модель власти.

«Система государственного управления стала функционировать по новым принципам, благодаря которым политические процессы стали гораздо более понятными, предсказуемыми и прозрачными. В частности, введен запрет близким родственникам Президента занимать руководящие должности в системе государственного управления. Поставлен заслон семейственности во власти. Эта мера тоже была очень необходимой», – подытожил Глава государства.

Данное важнейшее политико-правовое решение, получившее всенародную поддержку, стало конституционной инновацией, не имеющей аналогов в мире.