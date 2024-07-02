Такси направо, такси налево
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Аэропорт и железнодорожный вокзал считаются визитными карточками любого города. Среди тех, кто ежедневно спешит сюда на работу, были и остаются таксисты. Причем диапазон предоставляемых ими услуг очень широкий – от поездок «да тут недалеко, через пару кварталов» и пригородных маршрутов до международных рейсов – за договорную плату вас готовы с ветерком доставить, к примеру, из Алматы в Бишкек и Ташкент. И хотя население все чаще стало обращаться к услугам удобных и практичных сервисов онлайн-заказа такси через мобильные приложения, работающие по старинке «бомбилы» не спешат уходить на покой.