Такси направо, такси налево

Если раньше частники конкурировали с государственными таксопарками, которые возили клиентов по твердому тарифу – счетчику, то с переходом на рыночные рельсы тарифы тоже ушли в свободное плавание. На размер оплаты могут влиять... заторы на дорогах, туман, снег, дождь, мороз или жара. Зачастую на эти уловки попадаются иностранные туристы – участились случаи, когда их поездка из аэропорта до гостиницы порой обходится­ в десятки тысяч тенге, а иногда и в сотни долларов или евро.

Эти факторы негативно сказываются на туристической привлекательности нашего мегаполиса, хотя и в столице в этой сфере дела обстоят далеко не лучшим образом. Приятным исключением стал Уральск, где хоть через диспетчера, хоть через мобильное приложение никто не задирает цены до небес. Население настолько привыкло к слаженной работе такси, что никому и в голову не приходит голосовать по старинке на проезжей части, подвергая опасности себя и других участников движения.

По данным сухой статистики, за январь – апрель текущего года в Казахстане услугами такси воспользовались 21,2 млн пассажиров – на 8,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в региональном разрезе наибольший показатель пассажирских перевозок в секторе наблюдался в Западно-Казахстанской области – 3,8 млн человек, в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Далее расположились Алматы (3 млн человек), Астана (2,7 млн человек), Карагандинская (1,4 млн человек) и Костанайская (1,3 млн человек) области.

Но если брать статистику только по городам, то Алматы по количеству поездок в такси в явных фаворитах, оно и понятно – южный мегаполис по численности населения и посещающих его туристов занимает лидирующее положение. Однако вполне очевидно и то, что статистика отображает лишь часть существующих проблем в работе такси. Сфера пассажироперевозок в стране все больше обретает очертания теневого бизнеса, бороться с которым никто не собирается.

В 2021 году в республике были предприняты действия по созданию в сфере услуг такси конкурентной среды. К российским и американским агрегаторам хотели добавить китайского, но эта попытка не увенчалась успехом – новой компании пришлось покинуть рынок пассажирских перевозок республики. В выигрыше остались прежние компании-монополисты да все те же «бомбилы». Вот и приходится потребителям в на­дежде на более «сговорчивую» цену вновь прибегать к услугам частных извозчиков, не обремененных ни соображениями безопасности пассажиров, ни тем более нормами налогообложения.