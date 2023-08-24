"Таксуют на служебном авто": видео с полицейскими и девушками разъяснили в ДП Шымкента

В департаменте полиции города Шымкента прокомментировали видео с девушками, уезжающими на патрульном автомобиле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Фото: instagram.com/jol_erejesi_uiren

Очевидцы запечатлели на камеру момент, как 2 девушки садятся в служебный автомобиль полиции.

Видео выявили в соцсетях сотрудники департамента полиции Шымкента.

«Факт произошел вечером 22 августа. При несении службы на административной территории у инспекторов автоэкипажа полка патрульной полиции 2 девушки попросили помощи. Они сообщили (сделали устное заявление), что к ним в парке приставали неизвестные мужчины.

Объехав близлежащую территорию вместе с заявительницами, стражи порядка не обнаружили правонарушителей и по просьбе девушек высадили их в безопасном месте», – прокомментировали ролик в ДП, попросив пользователей соцсетей не распространять недостоверную информацию.