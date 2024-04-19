Тамара Дуйсенова: Колледжи не должны надеяться только на госзаказ

Под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой проходят совещания по профилизации объектов технического и профессионального образования в регионах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

В настоящее время в каждой области РК реализуются программы развития, а также различные инфраструктурные и инвестиционные проекты. В результате увеличивается спрос на подготовку кадров среднего звена и специалистов рабочих направлений. Как следствие – все больше возрастает роль колледжей.

«Организации технического и профессионального образования в первую очередь должны ориентироваться на спрос регионального рынка труда. Особое внимание должно уделяться преподавательскому составу, материально-технической базе и качеству программы образования. В рамках проекта «Жас маман» была усилена база ряда колледжей. В каждом регионе есть передовые объекты образования. Они в качестве опорных колледжей и центров компетенции должны оказывать поддержку другим», – отметила Тамара Дуйсенова.

В рамках совещаний рассматривается положительный опыт каждой области.

К примеру, в Шымкенте на базе 2-х колледжей в пилотном режиме организованы экспериментальные группы. Здесь учащиеся старших классов школ в свободное от учебы время осваивают различные специальности. В частности, 30 детей обучаются швейному делу. Таким образом решается вопрос профориентационной работы. Подобный опыт имеется во всех регионах.

Другой пример – на базе колледжа в Кордайском районе Жамбылской области при поддержке зарубежных специалистов открыт швейный цех. Уже сейчас он работает над крупными заказами региона. Здесь студенты колледжа имеют возможность пройти производственную практику, набраться опыта и в дальнейшем устроиться на работу.

С точки зрения международного сотрудничества есть положительный опыт и у города Алматы. В этом году 200 преподавателей спецдисциплин и мастеров производственного обучения из 20 колледжей прошли стажировку за рубежом. Эта работа будет продолжаться и далее. Также в алматинских колледжах налажена работа по привлечению наставников из числа опытных сотрудников предприятий.