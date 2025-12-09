Танцы без границ

Безбарьерная среда
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В Уральске создан танцевальный клуб для людей с ограниченными возможностями Erkin Bi.

фото предоставлено пресс-службой областног филиала партии Amanat

По словам исполнительного секретаря Западно-Казахстанского областного филиала партии «Amanat» Азамата Сафималиева, открытие клуба – значительный шаг на пути к инклюзивному обществу. Это стало возможным благодаря реализации партийного проекта «Будущее без барьеров». Основная миссия клуба – дать возможность людям с ограниченными возможностями заниматься творчеством, почувствовать себя свободными через танцы, находить новых друзей и максимально адаптироваться в социуме.

Параданс, или танцы на инвалидных колясках – вид спорта, получивший признание Международного паралимпийского комитета. Инициативу партии поддержал и Центр искусств «Тумарым». Его основатель – профессиональный хореограф Булбул Сапаргалиева провела первое занятие, в ходе которого уже спустя час родилась танцевальная постановка. Хореограф признается, что это первый ее опыт проведения урока сидя.

Бесплатные занятия будут проходить раз в неделю в новом спорткомплексе для людей с ограниченными возможностями, торжественное открытие которого недавно состоялось в Уральске.

