Тараз обновляет транспортные артерии

Инфраструктура
6
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Одна из ключевых составляющих городской инфраструктуры – дороги. От качества асфальтового покрытия зависят безопасность движения, скорость пассажирских и грузовых перевозок, комфорт и качество жизни.

фото автора

Поэтому в областном центре пристальное внимание уделяется транспортным артериям. Ремонт дорожного полотна проводится ежегодно с учетом общего анализа его состояния, а также пожеланий местного населения.

По данным акимата Тараза, в текущем году был запланирован средний ремонт 108 улиц общей протяженностью 61,4 км. Среди них – улицы Махамбет-батыра, Уалиханова, Турысова, Рысбек-батыра, Сыганак и другие. В настоящее время работы подходят к завершению.

Приводятся в порядок городские тротуары, остававшиеся без ремонта на протяжении многих лет. К примеру, вдоль улиц Домалак-ана,­ Абишева, Койгельды и других.

Кроме того, в 2024–2025 годах проведена отсыпка гравийных дорог на 320 улицах в жилых массивах Кумшагал и Шолдала, а также в 28 дачных поселках.

По информации городских властей, в массиве Бурыл дорожно-ремонтные работы прак­тически завершены, асфальт положен на 75 улицах. Вместе с тем продолжаются ремонт­ные работы в жилом массиве Барысхан, где запланировано привести в порядок 24 улицы. На сегодняшний день полностью заасфальтирована 21 улица. Все оставшиеся работы будут выполнены до конца года.

Завершено строительство автомобильного моста через городской канал Капал, соединяющий микрорайон Улы Дала с улицей Аскарова. А работы по строи­тельству моста на проспекте Абая, начавшиеся в нынешнем году, идут полным ходом. Объект планируется завершить в следующем году. Между тем, пока идет строительство, подрядной организацией проведено асфальтирование объездных дорог по улицам Малобесагаш, Сыздыкова и Жибек жолы. Ожидается, что появление мостов в областном центре несколько снизит нагрузку на определенные участки автодорог и сделает движение более безопасным. В дорожном строительстве и обустройстве тротуаров задействованы товарищества с ограниченной ответственностью «Компания инвест mk», «Абди-строй», «Арайстроймаркет-2003», «ЖамбылДорМостСтрой-Сервис», Ayan B Holding, «МерейСтройИнвест».

В 2026 году планируется реконструировать центральную улицу, проходящую через 28 дачных участков от железнодорожного переезда Кумшагал до канала Аса-Талас и от канала Аса-Талас до старого поста Айша-биби.

К слову, уже не раз подрядчикам из-за несоответствия требованиям приходилось на определенных участках переделывать некоторый объем работ. Местные власти тщательно следят за тем, чтобы строительство было выполнено не только в положенный срок, но и с соблюдением высокого качества.

В целом за последние три года после ремонтно-восстановительных и строительных работ доля дорог в удовлетворительном состоя­нии увеличилась с 58,6 до 74,5%, а количество улиц без асфальтового покрытия сократилось с 41,4 до 25,5%.

#Тараз #дороги #инфраструктура

Популярное

Все
Заглянуть в древнюю историю тюрков
Путь сапера. Николай Голубченко разминировал поля и обезвреживал фугасы
Цифровая революция в глубинке
Огородных дел мастер
Ақ мешіт – символ старого города
Итоги открытого Кубка Президента РК
В Алматинской области прооперированы сотни домашних собак и кошек
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
Капитальный подход к переработке
Телепортация по-казахски: как повороты судьбы могут привести к счастью
Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности
С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане
Экибастуз создает новые кластеры
День Республики: в Нацархиве открылась выставка "Менің елім – Қазақстан!"
Airbus запустила новую линию окончательной сборки в Китае
Голубое топливо пришло в Жетысу
Есть теперь свой Дом культуры!
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области

Читайте также

На востоке завершился дорожный мегапроект
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Зона красоты, уюта и вдохновения
В Шымкенте строят канал Каусар

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]