Поэтому в областном центре пристальное внимание уделяется транспортным артериям. Ремонт дорожного полотна проводится ежегодно с учетом общего анализа его состояния, а также пожеланий местного населения.

По данным акимата Тараза, в текущем году был запланирован средний ремонт 108 улиц общей протяженностью 61,4 км. Среди них – улицы Махамбет-батыра, Уалиханова, Турысова, Рысбек-батыра, Сыганак и другие. В настоящее время работы подходят к завершению.

Приводятся в порядок городские тротуары, остававшиеся без ремонта на протяжении многих лет. К примеру, вдоль улиц Домалак-ана,­ Абишева, Койгельды и других.

Кроме того, в 2024–2025 годах проведена отсыпка гравийных дорог на 320 улицах в жилых массивах Кумшагал и Шолдала, а также в 28 дачных поселках.

По информации городских властей, в массиве Бурыл дорожно-ремонтные работы прак­тически завершены, асфальт положен на 75 улицах. Вместе с тем продолжаются ремонт­ные работы в жилом массиве Барысхан, где запланировано привести в порядок 24 улицы. На сегодняшний день полностью заасфальтирована 21 улица. Все оставшиеся работы будут выполнены до конца года.

Завершено строительство автомобильного моста через городской канал Капал, соединяющий микрорайон Улы Дала с улицей Аскарова. А работы по строи­тельству моста на проспекте Абая, начавшиеся в нынешнем году, идут полным ходом. Объект планируется завершить в следующем году. Между тем, пока идет строительство, подрядной организацией проведено асфальтирование объездных дорог по улицам Малобесагаш, Сыздыкова и Жибек жолы. Ожидается, что появление мостов в областном центре несколько снизит нагрузку на определенные участки автодорог и сделает движение более безопасным. В дорожном строительстве и обустройстве тротуаров задействованы товарищества с ограниченной ответственностью «Компания инвест mk», «Абди-строй», «Арайстроймаркет-2003», «ЖамбылДорМостСтрой-Сервис», Ayan B Holding, «МерейСтройИнвест».

В 2026 году планируется реконструировать центральную улицу, проходящую через 28 дачных участков от железнодорожного переезда Кумшагал до канала Аса-Талас и от канала Аса-Талас до старого поста Айша-биби.

К слову, уже не раз подрядчикам из-за несоответствия требованиям приходилось на определенных участках переделывать некоторый объем работ. Местные власти тщательно следят за тем, чтобы строительство было выполнено не только в положенный срок, но и с соблюдением высокого качества.

В целом за последние три года после ремонтно-восстановительных и строительных работ доля дорог в удовлетворительном состоя­нии увеличилась с 58,6 до 74,5%, а количество улиц без асфальтового покрытия сократилось с 41,4 до 25,5%.