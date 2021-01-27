Таразский полицейский проклял водителя: начато служебное расследование

В Таразе полицейский ДПС проклял водителя. Случилось это после того, как инспектор не смог объяснить шоферу, зачем его остановил, сообщает Ktk.kz
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Видео инцидента попало в сети, где автолюбителю теперь советуют, как правильно избавляться от порчи.
– Зовут вас как?
– Нурлыбек.
– В добрый путь, удачной дороги. Пусть у тебя будет дорога открытой, бауырым. Будь проклят ты!
За несколько минут до этого инспектор честно пытался объяснить водителю, за что его остановил. А тот просил у полицейского то видеофиксацию нарушения, то документы, потом спорил. И в итоге 28-летний лейтенант пожелал доброго пути и напоследок проклял несговорчивого шофера.
Как отмечается, оба уже встретились и не имеют друг к другу претензий. Но неподобающему поведению полицейского все равно дадут оценку.
"В настоящее время проводится комплексная проверка с целью получения видеозаписи с жетона инспектора и камер наружного наблюдения. Департаментом полиции назначено служебное расследование", - проинформировала руководитель пресс-службы ДП Жамбылской областиГульсара Мухтаркулова.