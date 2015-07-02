Тарифы на тепло изменились в Астане Общество 1077

Фото с сайта altaynews.kz

В Астане изменены тарифы учета тепловой энергии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АО "Астанаэнергосбыт".



На сайте предприятия сообщается, что с 1 июля 2015 года вводится в действие тариф на снабжение тепловой энергией в размере 2 299 тенге/Гкал (без учета НДС) с дифференциацией по группам потребителей и в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии.



Для населения среднеотпускной тариф по снабжению тепловой энергией составит 2 082,58 тенге/Гкал (без учета НДС).



Дифференцированные тарифы по снабжению тепловой энергией для населения:



- с приборами учета тепловой энергии – 2 071,97 тенге/Гкал (без учета НДС);



- без приборов учета тепловой энергии – 2 499,10 тенге/Гкал (без учета НДС);



- проживающих в ветхих, аварийных жилых помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии – 2 082,58 тенге/Гкал (без учета НДС).



Среднеотпускной тариф для прочих потребителей по снабжению тепловой энергией составит 2 582,40 тенге/Гкал (без учета НДС).



Дифференцированные тарифы по снабжению тепловой энергией для прочих потребителей:



- с приборами учета тепловой энергии – 2 531,19 тенге/Гкал (без учета НДС);



- без приборов учета тепловой энергии – 3 873,59 тенге/Гкал (без учета НДС);



- для проживающих в ветхих, аварийных жилых помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии – 2 582,40 тенге/Гкал (без учета НДС).

