Тарифы сразу по трем комуслугам снизили для потребителей в Костанайской области

Стоимость коммунальных услуг снизили для жителей поселка Тобол, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Костанайской области.

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По информации надзорного органа, ГКП «Тобол» не исполнило тарифную смету и использовало не по назначению 79 млн тенге амортизационных отчислений за 2022 год.

По акту надзора прокуратуры имени Б. Майлина антимонопольный орган добился снижения тарифов этого госпредприятия на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение для жителей поселка Тобол, введен компенсирующий тариф.

«Для возмещения ущерба ГКП «Тобол» с октября 2023 года снизит тариф жителям с 4 547,33 до 3 655,60 тенге, а для предпринимателей – с 5 784,14 до 4 649,87 тенге.

Также снизятся тарифы на водоснабжение – с 524,95 до 408,19 тенге и на водоотведение – с 266,08 до 234,84 тенге», – детализировали в ведомстве.

Защищены права свыше 2 тысяч абонентов поселка Тобол, в том числе 87 предпринимателей.