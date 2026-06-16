Тарифы в обмен на модернизацию

Вопросы, касающиеся тарифной политики в сфере ЖКХ до 2029 года, рассмотрели участники очередного заседания Общественного совета Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС).

Фото: офис МЭКС

Участникам встречи – депутатам Парламента, представителям общественности и руководителям организаций сферы ЖКХ – представили текущие итоги реализации программы и меры по защите прав потребителей в условиях обновления коммунальной инфраструктуры.

По данным Комитета по регулированию естественных монополий (КРЕМ), с 2023 года в стране отремонтировано более 19 тыс. инженерных сетей. Ежегодное снижение износа коммуникаций составляет около 3%. При этом задача МЭКС – сократить количество устаревших сетей и оборудования до 40%.

– С 2022 года в стране было отремонтировано около 22,7 тысячи километров инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, тепло- и электроснабжения. В результате средний уровень износа коммунальной инфраструктуры удалось снизить на три процента. Одновременно заработная плата работников отрасли выросла на 50–100 процентов в зависимости от направления деятельности, – сообщил председатель КРЕМ Тимур Косымбаев.

Согласно данным мониторинга, восемь предприятий уже переведены из критической «красной» зоны в «желтую». В ближайшие годы на ремонт 86 км сетей в рамках МЭКС планируется привлечь 6,8 трлн тенге инвестиций.

В свою очередь члены Общественного совета усомнились: не отразится ли модернизация на стоимости услуг ЖКХ и какие решения позволят обеспечить баланс между инвестициями и доступностью тарифов для населения.

По мнению заслуженного энергетика и общественного деятеля Петра Своика, есть вероятность, что планируемое повышение тарифов может превысить уровень инфляции.

– Необходимо понимать, что механизм «тариф в обмен на инвестиции» предполагает возврат всех вложенных средств через тариф. При этом сам тариф состоит не только из инвестиционной составляющей. Есть еще эксплуатационные расходы, которые ежегодно растут вслед за инфляцией, увеличением стоимости материалов, оборудования, топлива и заработной платы. Поэтому даже без учета инвест­программы тарифы на услуги, скорее всего, будут ежегодно расти примерно на 10 процентов или более, – отметил он, добавив, что вопрос модернизации необходимо рассматривать шире и искать дополнительные, внетарифные источники финансирования, включая долгосрочные государственные и международные инвестиционные механизмы.

Между тем, по данным КРЕМ, для финансирования модернизации объек­тов в первую очередь привлекаются средства институтов развития. В частности, холдинга «Байтерек», а также банков и инвесторов с применением тарифной модели, при которой вложенные в проекты деньги постепенно возвращаются за счет оплаты коммунальных услуг.

Как подчеркнул Тимур Косымбаев, государство принимает все меры для того, чтобы финансовая нагрузка на население оставалась минимальной.

– Изменение тарифов будет проводиться поэтапно и сбалансированно. К примеру, предусмотрены механизмы снижения стоимости электроэнергии для граждан. Для социально уязвимых категорий населения действуют меры поддержки со стороны местных исполнительных органов, – пояснил председатель КРЕМ.

Он также отметил, что корректировка тарифов на коммунальные услуги обусловлена объективными причинами. Это и рост стоимости стратегических ресурсов – угля, мазута, ГСМ, и увеличение оптовых цен на газ, а также необходимость привлечения инвестиций на модернизацию объектов и индексацию зарплат производственного персонала для уменьшения дефицита кадров.

По итогам обсуждения члены Об­щест­венного совета отметили необходимость дальнейшего совершенствования тарифной политики при реализации проектов МЭКС. По их мнению, установление тарифов должно не только учитывать потребности отраслей электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения в инвес­тициях, но и обеспечивать защиту интересов потребителей.