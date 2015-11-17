​Таттимбет звучит в веках

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Бектур КАДЫРОВ

Открывая мероприятие, замес­титель директора департамента культуры и искусства Минис­терства культуры и спорта Нурболат Ахметжанов провел презентацию CD-диска с записями ранее нигде не звучавших произведений и фотоальбома с материалами исследователей наследия кюйши. Кроме того, был показан небольшой документальный фильм, где профессиональные музыканты анализируют тонкости творчест­ва Таттимбета – одного из основоположников исполнения кюев в стиле шертпе. Сегодня стиль шертпе изучают в музыкальных учебных заведениях систематизированно, на основе традиций его исполнения, опираясь преи­мущественно на принципы школы Таттимбета.

Композитор создал свыше 40 кюев различной тематической направленности, хотя по преимуществу он лирик, а такие его сочинения, как «Қосбасар», «Сарыжайляу», «Сылқылдақ», «Терісқақпай» и другие, широко известны и в наши дни. В них звучат переживания человека, глубоко знающего жизнь, мыс­лящего, мечтательного. Его произведения очень мелодичны и понятны всем, кто хоть немного вслушивается в его музыку. Так, в 1855 году Таттимбет в числе представителей мастеров искусств Сарыарки побывал в Санкт-Петербурге на праздновании восхождения на царский престол Александра II. Кюйши покорил общественность столицы искусной игрой на домбре и был удостоен серебряной медали.

Вершина творчества Таттимбета – кюй «Көкей кесті». Многие его произведения казахстанские композиторы ХХ века использовали в своих сочинениях классического направления: кюи «Былқылдақ» и «Қосбасар» – в опере Евгения Брусиловского «Кыз Жибек», кюй «Сарыжайляу» – в фильме «Жамбыл». На основе кюя «Сылқылдақ» Мансур Сагатов написал пьесу для трубы в сопровождении эстрадного оркестра.

Зрители, заполнившие зал «Шабыт», могли услышать многие сочинения великого кюйши в исполнении камерного оркестра казахских народных инструментов «Ақ жауын», чей художественный руководитель – заслуженный артист РК Секен Турысбеков – является одним из самых глубоких знатоков творчества Таттимбета.

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