Тайник с контрабандными смартфонами на 50 млн тенге нашли в автобусе пограничники РК
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220 смартфонов пытались контрабандой завезти в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.
Транспорт с контрабандным грузом, следовавший в Казахстан, остановил 7 мая в пункте пропуска «Кордай» Департамент Пограничной службы КНБ по Жамбылской области.
В тайнике пассажирского микроавтобуса под управлением гражданина РК обнаружили 220 смартфонов без сопроводительных документов.
По предварительным данным, стоимость этих мобильных устройств составляет около 50 млн тенге.
Задержанный казахстанец и изъятый груз передали в Департамент государственных доходов региона для принятия процессуального решения.