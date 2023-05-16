Тайник с контрабандными смартфонами на 50 млн тенге нашли в автобусе пограничники РК

220 смартфонов пытались контрабандой завезти в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

Фото: пресс-служба КНБ РК

Транспорт с контрабандным грузом, следовавший в Казахстан, остановил 7 мая в пункте пропуска «Кордай» Департамент Пограничной службы КНБ по Жамбылской области.

В тайнике пассажирского микроавтобуса под управлением гражданина РК обнаружили 220 смартфонов без сопроводительных документов.

По предварительным данным, стоимость этих мобильных устройств составляет около 50 млн тенге.

Задержанный казахстанец и изъятый груз передали в Департамент государственных доходов региона для принятия процессуального решения.