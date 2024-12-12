«Таза Қазақстан»: активисты поддержали экоакцию в области Ұлытау

В организациях образования всех городов и районов области были организованы открытые уроки и классные часы на экологические темы

Фото: акимат области Ұлытау

12 декабря 2024 года во всех регионах области Ұлытау в рамках общенациональной экологической программы «Таза Қазақстан» прошли экологические мероприятия различных направлений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

Основная цель мероприятий – поддержание чистоты окружающей среды, повышение экологического сознания жителей и пропаганда заботы о природе.

В организациях образования всех городов-районов области были организованы открытые уроки и классные часы на экологические темы, такие как Таза Қазақстан», «Менің таза қалам», «Табиғатты аялайық!». Обучающимся разъяснено значение заботы об окружающей среде, необходимости охраны природы.

«В нашей школе существует давняя традиция проведения открытых уроков, классных часов, которые направлены на экологическое воспитание. Поэтому с начала программы «Таза Қазақстан» эта работа активизировалась еще больше. В ходе таких мероприятий мы стараемся привить учащимся хорошее отношение к окружающей среде, природе, животным», – говорит педагог общеобразовательной школы №1 из Жезказгана Акжаркын Токишева.

С целью повышения экологической грамотности населения молодежь и волонтеры Жанааркинского и Улытауского районов раздавали брошюры и буклеты жителям. Они дали жителям советы по переработке отходов, экономии энергии и воды, сохранению природных ресурсов и предотвращению мусора в общественных местах.

Кроме того, молодежь Жанааркинского района в рамках акции «Ардағым-ардагерім» очистили от снега дворы домов ветеранов и пожилых людей, в связи с чем получили благодарность от старших.

С начала «Таза Қазақстан» в общей сложности в экологических акциях приняли участие более 148 тысяч человек, 1317 коллективов.

Также было задействовано 1972 единицы специализированной техники, в результате вывезено 3457 тонн мусора, задействовано 264 предприятия и 224 социальных объекта.