«Таза Қазақстан»: акция против вандализма прошла в Астане

Таза Казахстан
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Дана Аменова
Корреспондент

Мероприятие в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» приурочили ко Дню молодежи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат  

Фото: акимат Астаны

Акцию при поддержке молодежного ресурсного центра «Астана жастары» акимата города, Управления по вопросам молодежной политики столицы, провели аппарат акима Сарыаркинского района, управление местной полицейской службы, управление по противодействию наркопреступности ДП города.

Организаторы отмечают, что профилактика актов вандализма, противодействие распространению наркотиков, является предпосылкой для создания безопасного общества, а поддержание чистоты окружающей среды является нашей общей обязанностью.

«Вандализм – это не только ущерб общему имуществу, но и угроза безопасности и комфорту жителей. Поэтому, не допуская такого, мы не должны пренебрегать полученным от него ущербом. Мы должны вместе защищать окружающую среду и наши общие ценности. Основная цель сегодняшней акции – также призвать молодежь избегать наркотиков, стереть надписи со стен различных зданий и памятников, тем самым не допустить порчи общественного имущества, а также повлиять на сознание и чувство ответственности граждан. Привлечь внимание общественности к проблеме вандализма и активизировать гражданское общество в борьбе с этим явлением», – говорит специалист отдела по работе с молодежью категории Neet МРЦ «Астана жастары» Султан Омиргалиев.

В ходе мероприятия были окрашены и стерты адреса секретных телеграм-каналов, негативные рекламные надписи, написанные на скамейках и стенах зданий.

#Астана #акция #вандализм #«Таза Қазақстан»

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