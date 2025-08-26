Массовый велопробег пройдет в столице

Столица
81
Дана Аменова
специальный корреспондент

Маршрут велопробега составит 25 километров

Фото: акимат Астаны

К 30-летию Конституции Казахстана и в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» в столице состоится массовый велопробег, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат 

Маршрут велопробега составит 25 километров: старт — на кольцевой велодорожке в направлении города Косшы, финиш — в парке «Зеленый пояс» в жилом массиве Уркер (Ильинка).

Регистрация участников пройдет в день мероприятия — 30 августа, с 07:30 до 09:00. Старт назначен на 09:00.

Заместитель руководителя городской дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий Ержигит Усербай подчеркнул, что велопробег — это не только спортивное состязание, но и настоящий праздник для всех жителей столицы.

«Велопробег открыт для всех желающих, участие бесплатное. Единственное условие — наличие собственного велосипеда. Это событие объединит горожан, любителей спорта и активного отдыха. Оно призвано популяризировать здоровый образ жизни, привлечь внимание к вопросам экологии и создать праздничную атмосферу в честь юбилея Конституции», — отметил он.

В завершение мероприятия организаторы проведут лотерею среди зарегистрированных участников с розыгрышем ценных призов.

#Астана #акимат #велопробег #«Таза Қазақстан»

