Таза Қазақстан: ученики 15-ти школ посадили сосновые семена

Фото: пресс-служба ГННП «Бурабай»

Необычное мероприятие в рамках акции «Таза Қазақстан» провели для учащихся младших и старших классов инспекторы леса Государственного национального парка «Бурабай». Вместе со школьниками они по всем правилам посадили семена сосны обыкновенной, за которыми ребята будут регулярно ухаживать и поливать, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ГННП «Бурабай»

В акции приняли участие 15 школ, прилежащих к нацпарку сельских районов. В стаканчиках на школьных подоконниках из семян должны проклюнуться 800 новых сосен, которые затем будут высажены на территории школ.

«Это полезное и увлекательное занятие поможет молодому поколению внести свой маленький вклад в развитие зеленого Казахстана, с раннего возраста привьет детям бережное отношение к деревьям и окружающей среде», - считает директор ГНПП Сергей Быков.

Семена для школьных посадок были собраны и отобраны сотрудниками парка. Школьникам рассказали, какая это кропотливая и

трудоемкая работа.

С начала зимы инспекторы собирают шишки, сдают в цех, где работники шишкосушилки перебирают и очищают их от веток и

хвои. Для получения семян шишки подсушиваются в специальных барабанах и начинают раскрываться, где по итогу извлекаются готовые семена. Затем их еще раз сортируют, проверяют на всхожесть и только после этого приступают к посадке.

На постоянное место произрастания высаживают двухлетние саженцы, за которыми инспекторы леса внимательно следят

последующие 10 лет.