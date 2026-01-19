Программа гастрольного выступления казахстанских артистов состоит из двух отделений

Фото: МКИ

Балетная труппа Казахского национального театра оперы и балета имени Абая впервые выступит в Сингапуре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Гастрольные показы пройдут с 23 по 25 января 2026 года в культурном центре Университета NUS.

Театр представит программу из двух отделений: «Шедевры классического балета» (фрагменты из «Лебединого озера» – адажио, «Сильфиды» и «Дон Кихота») и одноактный балет «Кармен-сюита» в постановке Альберто Алонсо на музыку Родиона Щедрина по мотивам Жоржа Бизе.

«Кармен-сюита» раскрывает темы страсти, свободы и судьбы и считается одним из самых знаковых произведений мировой хореографии.