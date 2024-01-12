Театр «Жастар» открылся в Атырау

Фото: пресс-служба МКИ РК

Как сообщается, председатель комитета культуры министерства культуры и информации РК Кумыс Сеитова приняла участие в торжественном открытии театра, вручив коллективу документ об официальной регистрации.

В ведомстве добавили, что театр был образован в 2014 году. За эти годы коллектив с успехом принимал участие в зарубежных фестивалях, радовал постановками жителей Атырауской области и соседних регионов.

В 2021 году с исторической драмой Бернарда Шоу «Клеопатра» коллектив завоевал гран-при 23-го международного фестиваля древнего искусства «Боспорские Агоны», прошедшего в Крыму, а актриса театра Гайни Кукатова удостоилась номинации «Лучший женский образ».

В театре работают 25 актеров.

Стоит отметить, что казахстанская культура в последние годы развивается стремительными темпами. Напомним, недавно в ходе визита в Актюбинскую область глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил построить новое здание для областного театра драмы им. Т. Ахтанова в связи с его износом.