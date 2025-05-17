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Постановка основана на пьесе известного немецкого драматурга Бертольта Брехта «Кавказский меловой круг», ставшей классикой мирового театра. Представленная лабораторией Qalleki интерпретация вызвала большой интерес у театралов.

«Шеңбер» — глубокий спектакль, затрагивающий темы человечности, справедливости и материнской любви. Эта постановка в жанре эпической драмы ведет зрителя через различные чувства и размышления, позволяя переосмыслить вечечные человеческие ценности вне времени и пространства.

В спектакле применены приемы «отчуждения» Брехта, характерные для жанра эпической драмы, что позволило переосмыслить прямую связь между актерской игрой и зрителем. Постановка здесь не только затрагивает душу зрителя, но и заставляет его задуматься и проанализировать увиденное.