Технические нарушения, вскрытые на ТЭЦ Балхаша, а также слухи о якобы хищении 677 млн тенге, предназначенных для ее модернизации, вызывают резонные вопросы к владельцу – ТОО «Kazakhmys Energy»

Общество
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Юлия Пулина, область Улытау

У ТОО «Kazakhmys Energy», входящего в структуру ТОО «Корпорация «Казахмыс», две примерно равноценных теплоэлектроцентрали – в Балхаше Карагандинской области и Жезказгане области Улытау. Уровень изношенности каждой из них, согласно апрельским данным Министерства энергетики, приближается к 70%.

 

фото из открытых источников

В этой связи каждая новость о неполадках на любой из ТЭЦ, а также недавние проверки прокуратуры области Улытау на предприятиях, вызывают у населения оправданные опасения на предмет готовности объекта к работе в зимних условиях.

Одной из причин для тревоги в обществе стал сбой в работе Балхашской ТЭЦ, о котором сообщило Минэнерго 15 июня текущего года. Город Балхаш на время остался без электроэнергии и горячей воды.

В тот же день, к вечеру, ситуацию удалось стабилизировать. Акимат Балхаша сообщил об оперативном устранении неполадок, а ТОО «Kazakhmys Energy» заверило, что после проведения переключений персонал принял все меры по восстановлению работы станции с единой энергетической системой рес­публики.

На сегодняшний день известно, что при участии территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Карагандинской области будет проведено расследование технологического нарушения.

Балхашцы, обеспокоенные аварией, да и жезказганцы тоже, сразу припомнили недавнюю новость о прокурорской проверке ТОО «Kazakhmys Energy». В начале июня текущего года по предписанию прокуратуры области Улытау ТОО было оштрафовано на 27 млн тенге. Надзорным органом были выявлены около 600 нарушений в сфере соблюдения требований законодательства, а также в проектах модернизации основного оборудования на Жезказганской и Балхашской ТЭЦ.

Недочеты прокуроры вскрыли в сфере промышленной безопасности, технического регулирования, электроэнергетики, охраны труда, санитарно-эпидемиологических норм. В сообщении пресс-службы областной прокуратуры говорилось и об отсутствии инвестиций на модернизацию объектов.

Подобные утверждения ТОО «Kazakhmys Energy» поспешило опровергнуть. Компания подчеркнула, что распространяемая информация недостоверна, если быть точнее – «частично не соответствует действительности».

Хотя факт проверки двух ТЭЦ – Жезказганской и Балхашской – в компании подтвердили, однако отметили, что существенных нарушений в ее ходе выявлено не было, а имеющиеся недочеты «не носят критического характера для стабильного прохождения отопительного сезона и выработки электрической энергии».

В ТОО также считают необоснованными обвинения в отсутствии инвестирования на модернизацию и реконструкцию основного оборудования. Компания заверила, что за период 2016–2022 годов в виду убыточности тарифов на тепловую и электроэнергию Балхашской и Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» инвестировало в модернизацию и реконструкцию энергетических станций 35,9 млрд тенге.

Сумма инвестиций солидная, поэтому интересно, почему же сегодня уровень изношенности Балхашской и Жезказганской ТЭЦ столь высок? Этот факт вызывает не только вопросы у населения, но и порождает слухи вокруг программы модернизации.

На следующий же день после аварии на Балхашской ТЭЦ, 16 июня, компании пришлось опровергать ряд публикаций в СМИ, в которых говорилось о похищенных 677 млн тенге, якобы предназначенных для ремонтной кампании. Речь шла и о задержании причастных к этому делу должностных лиц ТОО «Балхаш жылу».

В «Kazakhmys Energy» подчеркнули, что взаимоотношения между ТОО «Балхаш жылу» и Балхашской ТЭЦ строятся на договорных отношениях в части покупки тепловой энергии. «Вместе с тем ТОО «Балхаш жылу» имеет задолженность перед Балхашской ТЭЦ более 1,8 млрд тенге. А так как вся ремонтная кампания Балхашской ТЭЦ финансируется на средства, заложенные в тарифных сметах, а также на средства акционера – ТОО «Kazakhmys Holding», похищенные миллионы не имеют отношения к ремонтной программе Балхашской ТЭЦ, а опубликованные факты не находят своего подтверждения в действительности», – заявили в компании.

Стоит отметить, что одновременно с аварией на Балхашской ТЭЦ чрезвычайное происшествие произошло на Экибастузской теплоэлектроцентрали, где на работающий котел упала железобетонная потолочная плита. Еще свежи воспоминания о прошлогодней коммунальной катастрофе в Экибастузе, когда из-за аварии на ТЭЦ и порывах на тепловых магистралях город в сильные морозы остался без тепла.

Июньские аварии и прокурорские проверки ставят ребром вопрос о готовности городских ТЭЦ к зиме, причем не только в Экибастузе, но также в Балхаше и Жезказгане.

К примеру, в этом году жезказганцы жаловались на холод в квартирах. Недостаток тепла остро ощущался во многих районах областного центра. Руководство города не раз заверяло население, что ТЭЦ работает в штатном режиме, но по факту вопрос обеспечения теплом был актуален до самого окончания отопительного сезона.

Корень проблемы кроется не только в изношенности оборудования на ТЭЦ – в Жезказгане сегодня полным ходом идут работы по замене и реконструкции городских сетей тепло- и водоснабжения. Эта работа началась еще в 2017 году, когда был анонсирован комплексный план развития Жезказган-Улытауского региона, находившегося тогда в составе Карагандинской области.

Получается, активные «раскопки» в городе ведутся уже шесть лет, но конца и края им не видно. Много вопросов к качеству уже проделанной несколько лет назад работе. То трубы не того диаметра закопали, то уложены они были неправильно. И эти вопросы общественность задает на каждой встрече с акимом Жезказгана. Но самый назревший из них – когда же за халтуру начнут наказывать не только подрядчиков, допустивших брак, но и чиновников, принявших недобросовестно выполненную работу, и бывших акимов?

Стоит отметить, что аким области Улытау Берик Абдыгалиулы дал указание о подготовке к новому отопительному сезону еще в апреле. Зима покажет, могут ли слаженно работать чиновники, руководство предприятия тепловодоснабжения и ТЭЦ. Тем более что вопросы безопасности и обеспечения теплом населенных пунктов находятся на контро­ле Правительства страны.

#ТЭЦ #Балхаш #Жезказган #Улытау #отопление

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