К 85-летию столичного колледжа была приурочена международная научно-практическая конференция по актуальным вопросам современного образования.

фото Игоря Бургандинова

На встрече присутствовали депутаты Парламента, представители Министерства просвещения и других государственных органов, а также общественных организаций, ученые, работодатели и другие. До начала заседания гос­ти могли ознакомиться с экспозициями исторических снимков и фотографий, на которых были запечатлены люди труда.

В поздравительных адресах, зачитанных от имени председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева и главы Министерства просвещения Жулдыз Сулейменовой, отмечалось, что Технический колледж – локомотив по подготовке квалифицированных рабочих кад­ров. За годы деятельности учебного заведения из его стен было выпущено более 20 тыс. человек. Поэтому, как верно отметил директор Технического колледжа Астаны Абай Курманкулов, проводимая конференция, приуроченная к юбилейной дате, – это праздник не только учащихся и педагогов, но и всего сообщества ТиПО.

История столичного учебного заведения начинается в 1940 году. Первым его руководителем был Сергей Матвеевич Зорькин. А с 2004 по 2018 год возглавлял Шортабай Баянович Касенов, и именно в этот период некогда профессиональный лицей № 4 получил статус Технического колледжа акимата города Астаны.

Отметим, что сегодня учебное заведение активно сотрудничает с ведущими промышленными предприятиями, обеспечивая студентам практику и трудоустройство. Так, совместно с Германской торгово-промышленной палатой реализуются программы по технологии машиностроения, мастера и студенты стажируются за рубежом. Колледж участвует и в движении WorldSkills, а его выпускники добиваются международных успехов. Особое внимание уделяется спорту: на базе учебного заведения действует футзальная лига T Lyguea и проводятся городские и республиканские соревнования.

В рамках панельных сессий участники обменивались опытом в сфере качественной подготовки отечественных кадров, а также обсудили лучшие казахстанские и зарубежные практики, инновационные разработки для развития национального профессионального образования. Ключевыми стали и вопросы, касающиеся формирования навыков освоения технологий искусственного интеллекта, укрепления взаимосвязи методов управления в области науки, образования и инноваций, адаптации к требованиям эпохи всеобщей цифровизации.

