Технологии не способны устранить управленческий хаос – Президент

62

В Кызылорде под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит V заседание Национального курултая, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

В ходе своего выступления Президент отметил, что наступившая эпоха сверхдинамична, она ломает привычный образ мыслей людей, размывает ментальные конструкции.

- Цифровизация и искусственный интеллект создают совершенно новую реальность, где уже нет места казалось бы устоявшимся представлениям и практикам. В условиях глобальной цифровой экономики количество населения стран, скорее всего, уже не будет иметь критически важного значения. Успешными станут нации, сумевшие адаптироваться к реальности, созданной искусственным интеллектом и, более того, активно, предметно участвующие в процессе формирования такой реальности. Поэтому Казахстан вступил на путь форсированного развития цифровизации и внедрения искусственного интеллекта во все сферы общественной и личной жизни, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что сами по себе технологии не способны устранить управленческий хаос.

- Если процессы изначально выстроены неправильно, перегружены дублирующими функциями и бюрократической волокитой, то внедрение искусственного интеллекта не станет панацеей. Поэтому стратегиям цифровой трансформации должно предшествовать наведение порядка в самой системе управления. Отсюда вытекает срочная задача: необходимо улучшить организационную культуру в государственном секторе, внедрить лучшие управленческие практики и компетенции. С помощью цифровых решений и технологий искусственного интеллекта можно и нужно повысить качество государственного управления во всех сферах.

Прежде всего, следует сфокусироваться на создании прочного инфраструктурного фундамента для высокотехнологичной и энергоемкой экономики будущего. Ни в коем случае нельзя допустить промахи в логистике, где на разрозненных участках были построены складские помещения и только потом к ним подвели необходимые инженерные сети. К тому же эти объекты не отвечают унифицированным требованиям, что привело к росту издержек и потере эффекта масштаба. Это пример управленческой безграмотности. Поэтому нужен тщательно продуманный, централизованный подход, - заявил Глава государства.

По его словам, следует заранее определить специальные зоны под строительство мощных дата-центров, необходимых для обеспечения надежной и бесперебойной работы всей IT-инфраструктуры. На выделенных площадках надлежит строить центры обработки данных с системами электропитания, охлаждения и безопасности.

#Токаев #технологии #курултай

Популярное

Все
Какие изменения ждут Атырау?
Олимпиада в прямом эфире
Все дело в пене из полиуретана
Среди лучших педагогов мира
Дебют Чеснокова за «Хартс»
В Алматы представили фильм «Музей на перекрестке»
Неожиданный финал «Щелкунчика»
Загадка трех колокольчиков
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
У Казахстана – четыре квоты
Открылась именная smart-аудитория
Проявили характер на старте турнира
Когда мороз становится угрозой
Популярность библиотек растет
Сюрприз на церемонии присяги
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
Подарили рыбный день
Операции при помощи робота
Непривитые малыши болеют корью
Новый перечень нуждается в разъяснениях
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
День рождения национального театра
Ждем успеха от «Торпедо»
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Современное оборудование и передовые методы – козыри крупнейшего в республике цинкового производства
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
Двенадцать друзей в одном строю
В отдаленном ауле – новая школа
Боеготовность армии и ее приоритеты обсудил Президент с министром обороны
Штрафовать за невывезенный снег будут подрядчиков
Актуальные задачи и стратегические ориентиры
«Кайсар» метит в призеры?
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?

Читайте также

У Токаева появится заместитель
Токаев предложил назвать будущий парламент Курултаем
В Кызылорде началось V заседание Национального курултая
Казахстан и МАГАТЭ укрепляют сотрудничество в области ядерн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]