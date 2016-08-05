Текущие отношения обсудили Назарбаев и Эрдоган

В Анкаре завершилась встреча глав Казахстана и Турции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.
В ходе переговоров в узком кругу Нурсултан Назарбаев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили текущее состояние двустороннего взаимодействия, а также перспективы укрепления казахстанско-турецкого стратегического партнерства по ряду приоритетных направлений.
Кроме того, стороны обменялись мнениями касательно наиболее актуальных аспектов международной и региональной повесток дня.
По итогам переговоров Президент Казахстана поблагодарил коллегу за теплый прием.