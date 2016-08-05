Президент
Текущие отношения обсудили Назарбаев и Эрдоган
В Анкаре завершилась встреча глав Казахстана и Турции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.



В ходе переговоров в узком кругу Нурсултан Назарбаев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили текущее состояние двустороннего взаимодействия, а также перспективы укрепления казахстанско-турецкого стратегического партнерства по ряду приоритетных направлений.

Кроме того, стороны обменялись мнениями касательно наиболее актуальных аспектов международной и региональной повесток дня.

По итогам переговоров Президент Казахстана поблагодарил коллегу за теплый прием.

Популярное

Все
Не все так просто
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
32 уникальных артефакта Великой степи представили в Нур-Султане
На вопросы о маркировке товаров в Казахстане ответил глава Комитета техрегулирования и метрологии
Насколько оправданы жалобы на частных судебных исполнителей в Казахстане
С выдающимся ученым-археологом простились в Нур-Султане
​​​​​​​По принципу «люди – к инфраструктуре»
Не учебная тревога
Памятные мероприятия в честь 90-летия поэта Какимбека Салыкова прошли в Нур-Султане
Почему теряются дети?
Действительно ли у частного судебного исполнителя однотипная и несложная работа?
Газ не про нас?
Проблемы столичных бизнесменов
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 апреля
Сами себе враги
Старость – в тягость
Акцент – на практические шаги
Эммануэль Макрон переизбран на пост президента Франции
Объявление о премиях, грантах и Благодарности Президента в области СМИ в 2022 году
​​​​​​​Очередь длиною в шесть недель
Закон Республики Казахстан
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Пошел на обгон: 80-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Алматинской области
Роналду сообщил о смерти сына
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Продолжает ли COVID-19 угрожать Казахстану – интервью с Ералы Тугжановым
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Субсидирование ипотеки планируют внедрить в Казахстане
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Умер от бешенства спустя год после укуса собаки подросток в Туркестанской области
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?

Читайте также

Президент
Стартовал прием представлений на соискание премий и грантов…
Президент
Видеообзор рабочей недели Касым-Жомарта Токаева
Президент , Общество
Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с П…
Президент , Общество , Видеогалерея
Касым-Жомарт Токаев посадил дерево в Ботаническом саду

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]