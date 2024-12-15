Тела 12 человек обнаружены в ресторане на горнолыжном курорте в Грузии

Следствие не исключает, что речь идет о несчастном случае, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: телеграм-канал SHOT

В Грузии в индийском ресторане на горнолыжном курорте Гудаури обнаружены мертвыми 12 человек, сообщает вечером министерство внутренних дел Грузии.

Тела, предположительно, работников учреждения нашли на втором этаже ресторана. По информации ведомства, из 12 погибших 11 иностранных граждан и один гражданин Грузии.

Расследование начато по статье 116 Уголовного кодекса, что подразумевает лишение жизни по неосторожности.

В ведомстве не исключают, что речь идет о несчастном случае.