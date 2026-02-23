Телебашню Tokyo Skytree закрыли после остановки лифта

Происшествия,В мире
126
Айман Аманжолова
корреспондент

В лифте телебашни более чем на 5 часов застряли 20 человек

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Компания принесла извинения и пообещала принять меры для предотвращения подобных происшествий в будущем. Телебашня закрыта с 23 февраля для проверки безопасности, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

По информации Kyodo News, около 20:15 местного времени лифт остановился на высоте около 30 метров. Спасательная операция завершилась только в два часа ночи. Причина поломки неизвестна.

Чтобы достать людей, спасатели подогнали исправный лифт в соседней шахте на ту же высоту, где остановился аварийный. Между кабинами спасатели проложили стальную панель, и по ней люди смогли выбраться из лифта.

Из-за происшествия еще два лифта пришлось остановить для проверки почти на час. В результате около 1,2 тыс. посетителей смотровой площадки и других этажей не могли покинуть башню.

Tobu Tower Skytree пообещала вернуть деньги за билеты, купленные на 23 февраля — день рождения императора Японии, праздничный день и официальный выходной в стране.

#Япония #лифт #телебашня #Токио

