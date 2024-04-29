Таксист вызвал полицию, услышав странный разговор клиентки в Карагандинской области

Фото: Polisia.kz

71-летняя жительница Абайского района, ответив на звонок с незнакомого номера, попалась на ловушку аферистов. «Специалист службы безопасности банков» требовал на погашение мнимого кредита 3 млн тенге. Таких денег у нее не было и женщина, следуя их инструкциям, собралась в областной центр, чтобы получить кредит и перевести им деньги.

«Для пожилой женщины «специалист» вызвал такси. Таксист, услышав разговор бабушки, сразу сообщил о своих подозрениях местным сотрудникам полиции. Затем водитель, действуя уже по инструкции полицейских, остановился на обочине. Отслеживавшие движение автомашины мошенники, позвонили таксисту и спросили причину остановки. Водитель на ходу придумал отговорку. Подоспевшие полицейские подсели в такси и двинулись в путь», — детализировали в правоохранительных органах.

По дороге пожилой женщине объяснили для кого она собирается переводить деньги.

«Таксист привез пассажиров к банку, оттуда через определенное время повез к торговому дому. Там в нескольких переводах необходимо было перевести сумму, которую «получили» в банке. Вроде бы действовали по инструкции, но без денег. В последнюю минуту женщина сообщила аферистам, что терминалы перестали работать, и ей якобы стало плохо», — говорится в официальном сообщении.

В полиции сообщили, что в дальнейшем разговор шел на повышенных тонах с угрозами. Потиравшие руки в ожидании денег мошенники так и не узнали, что в этой «партии» их обыграли полицейские.





