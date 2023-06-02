Телемарафон запустят в Астане ко Дню государственных символов

Акимат Астаны в честь Дня государственных символов 4 июня запускает телемарафон «Ел рәміздері – еркіндік нышаны», передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

фото с сайта акимата Астаны

Целью телемарафона является укрепление патриотического духа казахстанцев и уважения к государственной символике, сплочение граждан под общеказахстанскими ценностями и идеями.

Программные мероприятия телемарафона будут проходить в режиме реального времени в праздничный день с 11:00 до 18:00 на Youtube-канале акимата Астаны.

В их числе:

- информационные ролики;

- интервью с государственными и политическими деятелями, популярными и известными личностями страны;

- патриотичные мероприятия.