Телерадиовещание временно отключат в Казахстане

Планово-профилактические работы на сетях телерадиовещания пройдут 20 апреля в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Казтелерадио.

«20 апреля 2022 года с 03:00 до 17:00 (по времени Нур-Султана) будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана», – сообщили в компании.

АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств, пояснил национальный оператор РК в области телерадиовещания.