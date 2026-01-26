Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

АО «Казтелерадио» уведомляет о проведении плановых профилактических работ на оборудовании национального спутникового, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также на сетях передачи данных, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу национального оператора

Работы будут проводиться 28 января в период с 03:00 до 17:00 часов (время г. Астана) в соответствии с утверждённым графиком.