Тело недоношенного ребенка нашли в канализационной трубе в Павлодаре

Тело недоношенного младенца обнаружили во время чистки канализационной трубы в Павлодаре 20 апреля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал МВД РК.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

Мертвый младенец был найден в 18.15 в подвальном помещении одного из подъездов дома по ул. Бакинская.

«Начато досудебное расследование по ст. 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка". Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили полицейские.

Напомним, 24 апреля в мусорном баке в Уральске был найден новорожденный. Мальчика экстренно госпитализировали в городскую многопрофильную больницу.