Тело пропавшего мальчика обнаружили в Туркестанской области

Погибшего ребенка нашли в двух километрах от дома, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В течение суток его искали спасатели, полиция и сотрудники акимата.

— 16 марта поступила информация о том, что в селе Биртилек Туркестанской области мальчик 2019 года рождения в 15:00 вышел из дома и не вернулся. Со слов очевидца, в оросительном канале найдена обувь. Вчера в 16:40 поисковой группой тело пропавшего обнаружено и извлечено из воды в 2 км от дома, — рассказали спасатели.

В поисковых работах были задействованы 93 человека и 4 единицы техники ДЧС, МИО и полиции, добавили в ведомстве.