Тело пропавшего мальчика обнаружили в Туркестанской области

Происшествия
170
Дана Аменова
Корреспондент

Погибшего ребенка нашли в двух километрах от дома, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В течение суток его искали спасатели, полиция и сотрудники акимата.

— 16 марта поступила информация о том, что в селе Биртилек Туркестанской области мальчик 2019 года рождения в 15:00 вышел из дома и не вернулся. Со слов очевидца, в оросительном канале найдена обувь. Вчера в 16:40 поисковой группой тело пропавшего обнаружено и извлечено из воды в 2 км от дома, — рассказали спасатели.

В поисковых работах были задействованы 93 человека и 4 единицы техники ДЧС, МИО и полиции, добавили в ведомстве.

#полиция #мальчик #пропажа #спасатели #МЧС #тело #обнаружение

Популярное

Все
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии № 31
В столице на территории Успенского кафедрального собора горожане отпраздновали Масленицу
Данил Васильев стал победителем Кубка Международной федерации лыжных видов спорта (FIS)
Подготовиться к большой воде
Бата на счастье!
Межрегиональная ярмарка «Қоныс аудару» («Переселение») стартовала в Туркестанской области
Этностиль выходит на улицу
За каждым обрядом – мудрость народа
Праздник, который объединяет
Сердечной тайны шелковый узор
В Казахстане обсуждались вопросы, касающиеся здоровья 40% населения Земли
Консенсус путем диалога
Задачи для молодых патриотов
Диалог особой значимости
Образ будущего: «Справедливый Казахстан – Ответственный гражданин – Прогрессивная нация»
О чем говорили на курултае
Высказывание Токаева о казахском языке исказили в соцсетях
В ОАЭ задержан бывший гендиректор Kazakhstan Kagazy Максат Арип
Казахстанские боксеры стали первыми в командном зачете турнира в Сербии
Глобальная повестка
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
В Минцифры предупредили казахстанцев, получивших уведомления об утечке данных
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Тарифное регулирование при экспорте семян подсолнечника стало камнем преткновения
Творил несмотря на запреты
Красиво шить не запретишь
Будущее – за «Болашаком»
КГА прокомментировал ситуацию в аэропорту Алматы
Ауызашар от имени президента провели для участников Национального курултая
Пять главных социальных зол среди казахстанцев обозначил президент
Бектенов встретился с премьером и президентом Узбекистана
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
Число погибших жителей Газы перевалило за 31 тысячу
Кодекс преткновения
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
Куда уходит Каспий?
Президент предложил изменить герб Казахстана
Робот-броневик с пулемётом собрали солдаты в Актау
Пять путевок на ОИ-2024 завоевали казахстанские боксеры
Берут одни, отдают другие
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Детский сад горел в Семее
Судьба сильной женщины
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится

Читайте также

Видео с избиением школьника прокомментировали в полиции Аст…
В Исландии эвакуировали целый город из-за проснувшегося вул…
Драка младшеклассников в Павлодаре: ребенок получил травму …
В Балхаше спасли девушку от суицида

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]