Тело убитой женщины обнаружили в лесополосе в Павлодарской области
Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве без вести пропавшей женщины в Павлодарской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.
«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по факту без вести пропавшей 41-летней женщины оперативными сотрудниками 21 октября 2021 года в 19:30 часов в лесополосе на окраине села Мичурино Павлодарского района обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 части 1 УК РК. Назначены необходимые экспертизы и проводятся следственные мероприятия», – сообщил начальник Департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.
В полиции отметили, по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 32-летний житель Щербактинского района. Мужчина водворен в ИВС. Обстоятельства и причины совершения данного преступления выясняются.