Темпы устранения последствий паводков в шести регионах проверил Бозумбаев

Фото: пресс-служба правительства РК

Вице-премьер Канат Бозумбаев провел совещание по вопросам восстановления жилфонда, социальных объектов, дорожной и инженерной инфраструктуры, объектов электроэнергетики, связи, малого и среднего бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В Акмолинской области возводят 273 новых жилых дома. Строятся многоквартирные дома в Атбасаре, где в октябре планируют заселить 165 семей. Еще в трех пострадавших от паводков районах идет строительство 108 индивидуальных домов. Для 143 семей было выкуплено жилье. На стадии оформления находятся еще 45 квартир. В области восстанавливают две школы и детские сады.

В Актюбинской области проведена оценка всех пострадавших домов, по 1 840 домам был возмещен ущерб. 250 домов были выкуплены, еще 88 выкупят в течение недели. Региону необходимо восстановить 22 социальных объекта. Ведется строительство двух школ и трех детских садов. Восстанавливается дорожная инфраструктура и мосты. Также предстоит оказать помощь 76 субъектам МСБ.

В Атырауской области из 2 663 пострадавших домов по 2 599 заключены договоры на возмещение ущерба. Помощь оказана 69 субъектам МСБ. Полностью возмещен ущерб по пострадавшему скоту. Проблемы по инженерной инфраструктуре устранены, ведется ремонт дорог. Восстанавливаются три школы, еще одну отстроят заново.

В Западно-Казахстанской области ремонтируют 13 социальных объектов. Восстанавливаются дороги и мосты. Продолжается обследование 570 дачных домов.

В Костанайской области 468 домов не подлежат ремонту. Идет строительство 153 новых домов. Жилье остальным пострадавшим будет выкуплено в течение недели. В городе Аркалык строится 50-квартирный дом. Таким образом, все работы по жилищному фонду в области завершатся к 1 сентября. Идет также ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры, строится обводная дамба.

В Северо-Казахстанской области от паводков пострадали 165 субъектов МСБ. Принимаются заявки на возмещение ущерба. Начато строительство 620 домов. 100 домов уже сданы. 391 семье приобрели квартиры. Начался ремонт дорог и насосной станции в Петропавловске.

Заслушав отчеты, Канат Бозумбаев поручил не сбавлять темпы устранения последствий паводков. Акимам Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей вице-премьер напомнил о недопустимости срыва сроков по сдаче жилья пострадавшим. На особом контроле также находится сдача в эксплуатацию школ и детских садов к началу учебного года.

Отчеты по темпам восстановления акиматы должны предоставлять на ежедневной основе, добавил он.