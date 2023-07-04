Казахстанцам будут присваивать ИИН сразу при рождении

Раньше детям ИИН присваивался после обращения родителей за получением свидетельства о рождении.

Фото: Kazpravda.kz

Министерство внутренних дел совместно с заинтересованными госорганами запустило новый пилотный проект по присвоению детям ИИН (индивидуального идентификационного номера) сразу после рождения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Раньше ребенку ИИН присваивался после обращения родителей за получением свидетельства о рождении, поэтому многие дети оставались неучтенными до тех пор, пока их родители не получат документ.

"Согласно прежнему механизму орган РАГС сначала регистрировал актовую запись о рождении ребенка с указанием его Ф.И.О. на основании заявления родителей, далее органами внутренних дел ребенку формировался ИИН, и только после этого родителям выдавалось свидетельство о рождении. Теперь же система РАГС уже после получения медицинского свидетельства о рождении автоматически создаст актовую запись о рождении ребенка без Ф.И.О., на основании которой сформируется ИИН", - рассказали в МВД.

В министерстве пояснили, что это позволит системе автоматически запустить механизм по оказанию ряда госуслуг в проактивном формате (по предложению услугодателя) без личного обращения родителей, что исключит необходимость обращаться им в какие-либо органы за получением услуг, таких как:

- получение пособия на рождение ребенка и по уходу за ребенком;

- назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами;

- социальная выплата на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста 1,5 лет.

Одновременно система направит SMS-сообщение матери новорожденного о предоставлении сведений о фамилии, имени и отчестве (при наличии) ребенка (нужно ответить в течение 3 рабочих дней), как только будут получены Ф.И.О. ребенка, сформируется свидетельство о рождении.

"Таким образом реализация механизма присвоения ИИН ребенку без Ф.И.О. до выдачи свидетельства о рождении позволит осуществлять не только полноценный учет родившихся детей в информационных системах госорганов, но и уже на этой стадии оказывать родителям госуслуги, связанные с рождением ребенка", - отметили в министерстве.